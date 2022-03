Professora agride criança de um ano durante aula em SP e causa revolta

Por Brenda Bento, g1 Santos

Uma criança de 1 ano e 10 meses foi agredida por uma professora em uma escola no bairro Boqueirão, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Em imagens obtidas pelo nesta terça-feira (29), é possível observar que a professora penteia o cabelo da menina e, em alguns momentos, age de forma grosseira, puxando os fios e fazendo movimentos bruscos com a cabeça da criança.

Ao g1, o advogado de defesa da família da vítima, Franco Antunes, disse que a mãe notou marcas vermelhas no rosto da criança ao buscá-la na escola no dia 15 de março. “Questionou lá na hora, mas a pessoa não respondeu nada. A escola tem um sistema de monitoramento e a mãe pegou e acessou o episódio das agressões”, explica.

Segundo Antunes, a família registrou um boletim de ocorrência no dia seguinte à agressão, porém o exame no Instituto Médico Legal (IML) foi feito apenas um dia após o registro do B.O, ou seja, as marcas já estavam sumindo. “Além da tia [professora] puxar o cabelo, ela pega no rosto com força e essas marcas já tinham saído”, diz.

De acordo com o advogado, o caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), mas por não se tratar de crime sexual ou violência doméstica, as investigações não ocorrem por lá. Por isso, a família aguarda a transferência do caso para outra delegacia para que seja instaurado um inquérito que investigue os fatos.