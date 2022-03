Prefeitura de Campo Verde revoga obrigatoriedade do uso de máscara conforme diretrizes do Governo de Mato Grosso

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A prefeitura de Campo Verde publicou nesta terça-feira (08) um decreto que segue as diretrizes do Governo do Estado de Mato Grosso que, nesta segunda-feira (07), revogou a obrigatoriedade do uso de máscara em todo o território estadual.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que os casos de contaminação por COVID-19 estão em declínio na cidade com 14 pacientes em isolamento domiciliar e um paciente internado em UTI.

É importante reforçar que as boas práticas das medidas sanitárias devem ser mantidas, como a limpeza das mãos com água e sabão ou álcool 70%.