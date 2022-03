Prefeitura de Campo Verde recebe maquinário do Governo do Estado; investimento irá ajudar nas ações das secretarias de obras e agricultura

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

O prefeito Alexandre Lopes participou, na manhã desta sexta-feira (25), de um evento do Governo do Estado de Mato Grosso, onde o governador Mauro Mendes fez a entrega de maquinários para municípios de diversas regiões. Campo Verde foi contemplado com a entrega de uma “Pá Carregadeira”, sendo um reforço importante para os trabalhos realizados pelas secretarias de obras e agricultura.

Durante o evento realizado no estacionamento da Arena Pantanal, em Cuiabá, Alexandre Lopes se encontrou com o Mauro Mendes e agradeceu todo o apoio do governo à gestão municipal a favor da população compoverdense. “Nós agradecemos ao Mauro Mendes pela atenção que ele tem oferecido ao nosso município. Esse suporte que temos recebido do governador nos ajuda a definir estratégias e investimentos para que a qualidade de vida da população seja a cada dia melhor para a nossa população”, ressaltou Lopes.

O prefeito de Campo Verde também conversou com o secretário chefe da Casa Civil Mauro Carvalho sobre a importância das ações do governo estadual para o desenvolvimento dos municípios de Mato Grosso. “O desenvolvimento econômico depende muito de ações conjuntas como infraestrutura, qualificação profissional e investimentos para atrair aos municípios novas indústrias”, ressalta.

O vereador Sílvio Eventos também compareceu ao evento que marcou a maior entrega de maquinários e equipamentos feita pelo Estado.

Os investimentos integram o programa Mais MT e chegam a R$ 103,7 milhões. Essa é a maior entrega realizada pelo Governo para melhorias da infraestrutura e agricultura familiar dos municípios de Mato Grosso.