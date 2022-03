Prefeitura de Campo Verde investe na formação profissional; objetivo é gerar emprego e renda para as famílias

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Estão abertas as inscrições e a formação do cadastro de reserva para o curso de “Pedreiro de Revestimento Cerâmico” para pessoas que desejam trabalhar na construção civil. Ao todo são 160 horas, em que os estudantes irão aprender técnicas para assentar cerâmica como pisos e revestimentos. As aulas começam no dia 28 de março e se encerram no dia 20 de maio de 2022. 10 vagas ainda estão disponíveis.

Outros cursos com turmas formadas já estão andamento como Assistente de Logística, Estoquista, Libras, Operador de Máquinas Agrícolas e Produção de Pães, Doces e Salgados, com duração de 40 horas, já os outros cursos tem carga horária de 160 horas.

Os cursos oferecidos pela Secretaria de Assistência Social de Campo Verde são realizados em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso por meio do Programa Ser Família, com apoio do SENAI e SENAC. O principal objetivo é qualificar os profissionais para atuarem em áreas com constantes demandas.

INSCRIÇÕES

Para realizar a inscrição para o curso de “Pedreiro de Revestimento Cerâmico”, o candidato precisa ter no mínimo 14 anos (acompanhado pelo responsável) e ter ensino fundamental completo. É necessário apresentar documentos pessoais com foto (CPF e RG ou CNH), além do comprovante de residência. Não pode esquecer de levar o número do NIS (Número de Identificação Social), caso o candidato não tenha o registro, é possível ser facilmente retirado na unidade de Cadastro Único, localizada à Rua Alagoas, 1424, bairro São Lourenço, das 7h às 11h e das 13h às 17h.