Prefeito de Cuiabá é investigado por suposta contratação de servidores para trabalhar na campanha do filho

Todos foram afastados de suas funções, e o chefe de gabinete foi preso temporariamente, mas já foi liberado. Os pedidos de busca e apreensão e de sequestro de bens também atingem o ex-coordenador de Gestão de Pessoas da prefeitura, Ricardo Aparecido Ribeiro.

Em nota emitida à época, a Prefeitura de Cuiabá afirmou que Emanuel Pinheiro apoia e considera necessária a investigação para que as falhas sejam sanadas, já que o problema se arrasta há décadas, e que “considera a fala da ex-secretária estranha e irresponsável sem nenhum compromisso com a verdade”.

Contudo, o inquérito para apurar as contratações foi instaurado pelo Ministério Público Estadual (MPE) com base nas declarações do ex-Secretário de Saúde de Cuiabá, Huark Douglas Correia, extraídas do acordo de delação firmado com a 9ª Promotoria de Justiça Cível da capital.