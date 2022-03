Prefeito de Campo Verde aproveita o período de carnaval para visitar comunidades rurais

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Na intenção de dialogar com os moradores rurais, levantar as demandas e acompanhar de perto as necessidades, o prefeito de Campo Verde Alexandre Lopes de Oliveira aproveitou o período de carnaval, para visitar algumas comunidades rurais e assentamentos de nosso município.

No assentamento 14 de agosto foi visto a necessidade de reformar o PSF, iluminação do campo de futebol, vestuários e a construção de uma área de lazer contendo academia ao ar livre e parquinhos para as crianças. Além disso, o prefeito viu a necessidade de estar atento as estradas que nessa época do ano necessita de maiores cuidados por causa do excesso de chuvas.

No assentamento Dom Ozório, conheceu o local que irá acomodar a fábrica de ração, acompanhou as manutenções das estradas vicinais, “apesar de todo cuidado que estamos tendo, esse ano tem chovido muito, e com o tráfego de cargas pesadas, as estradas tende a ficar ruins”, afirma o prefeito.

Na agrovila, o prefeito acompanhou a colocação dos meios fios, e planejou a colocação dos postes que servirão para instalação da iluminação. Na ocasião, foram coletadas todas as informações necessárias para dar início ao projeto da tão esperada praça da agrovila.

