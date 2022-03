Policial é condenado a 20 anos de prisão pela morte de tenente do Bope em MT

Apesar da condenação, Lucélio poderá recorrer da sentença em liberdade porque foi beneficiado por um habeas corpus que ainda está em vigor. Ele só poderá ser preso definitivamente depois que se esgotarem os recursos de apelação aos quais tem direito para tentar mudar a decisão da Justiça.

No ano passado, o Ministério Público Estadual (MPMT) pediu à Justiça a condenação do cabo Lucélio e a absolvição do sargento Joailton e do soldado Werney. No documento o promotor cita que as provas do processo são suficientes para demonstrar que Lucélio praticou o crime, mas são insuficientes para imputar a coautoria ao sargento e ao soldado.