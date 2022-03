Policial aposentado é assassinado dentro de bar em Cáceres

Do: MidiaNews

Abel Cebalho Souza, de 45 anos, administrava o estabelecimento; ninguém foi preso até o momento

O policial militar da reserva Abel Cebalho Souza, de 45 anos, foi assassinado na noite desta quarta-feira (2) em Cáceres (220 km de Cuiabá).

O crime aconteceu no bar que ele administrava, no Bairro Jardim Aeroporto. Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento da ação. Ainda não há informações sobre as motivações do crime.

Conforme as imagens, o atirador entra no bar de camiseta verde de manga longa, acompanhado de uma segunda pessoa, de camiseta laranja. No local, três jovens estão jogando sinuca.

O homem de camisa verde anda pelo bar e espera ser atendido pela vítima, que não aparece nas imagens.

Após alguns minutos, chegam mais dois clientes de moto e vão para o balcão para serem atendidos, momento em que o atirador sacou a arma e fez um disparo contra o militar.

Em seguida o atirador foge. O companheiro, de camisa laranja, também sacou a arma e fez um disparo em meio aos clientes. Porém ninguém foi atingido.

Conforme o site Cáceres Notícias, Abel havia se aposentado há 4 anos e era conhecido na cidade. Ele trabalhou no Batalhão Ambiental da PM na cidade.

O Corpo de Bombeiros esteve no local, porém a vítima já estava sem vida. A Perícia Oficial e Identificação Técnica fez exames no ambiente e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Militar esteve no local e fez buscas na região. Agora, a Polícia Civil investiga o caso.

Veja vídeo: