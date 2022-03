Polícia prende ladrão que roubou lotérica usando uniforme da Prefeitura

Do: MidiaNews

Assaltante agiu de forma violenta agredindo funcionária; ele agiu com ajuda de comparsas

A Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão preventiva contra um criminoso que usou uniforme da Prefeitura para roubar R$ 75 mil em uma lotérica no Bairro Jardim Imperial, em Várzea Grande. O crime ocorreu em junho.

Segundo as investigações da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf-VG), o homem é quem aparece nas imagens no interior da lotérica, utilizando uniforme da Prefeitura, simulando que entrou no estabelecimento para efetuar um jogo de loteria.

Para praticar o crime, ele aguardou a proprietária da lotérica chegar com o malote com aproximadamente R$ 75 mil. Ao perceber que a funcionária pegou o malote, o ladrão usou de violência física, desferindo um empurrão contra a vítima, pegando o pacote que caiu no chão e em seguida fugindo com comparsas.

Momentos antes, os comparsas (um deles monitorado por tornozeleira eletrônica) haviam roubado uma caminhonete de uma idosa, no Jardim Alá, veículo que foi utilizado na fuga.

Com base nas investigações, a delegada Elaine Fernandes de Souza representou pela prisão do suspeito que desde o crime, era considerado foragido.

Segundo a delegada, para dificultar a sua localização, o criminoso mantinha várias quitinetes locadas ao mesmo tempo, as quais utilizava apenas para dormir.

Nesta sexta-feira (18), ele teve o mandado de prisão cumprido em uma das quitinetes, localizada no bairro Jardim Florianópolis.

Questionado, ele confessou que continua atuando na prática de crimes, porém que não está mais cometendo roubos e está apenas se dedicando a golpes aplicados em sites de compra e venda pela internet.

O preso já possui passagens anteriores e tem condenação a 12 anos de reclusão pela prática de roubo, tráfico de drogas e receptação.