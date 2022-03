Polícia Militar lança nota de esclarecimento sobre acidente com viatura no bairro Jupiara

A Polícia Militar, por meio do 11° Comando Regional de Primavera do Leste, informa que na madrugada deste domingo (6) de março, uma equipe da PM em Campo Verde, realizava o patrulhamento com viatura no bairro Jupiara, local que normalmente ocorrem aglomerações nos finais de semana devido a grande quantidade de bares.

Enquanto os policiais aguardavam a chegada do SAMU, um grupo de pessoas que estava ingerindo bebidas alcoólica no bar, passaram a se alterar com os policiais; passando a hostilizar e ofender os policiais, gerando uma grande confusão, ainda arremessaram objetos que danificaram a viatura da PM.

De acordo com a PM, cerca de 200 pessoas que estavam no local começaram a arremessar garrafas de vidro, pedras e tijolos nos policias. Um sargento foi atingido por um tijolo no peito, mas não se feriu devido o uso do colete balístico.

Devido a situação, os policiais solicitaram reforços no local e a situação foi controlada, sendo possível fazer o socorro com segurança.