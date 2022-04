Polícia Militar de Campo Verde apreende 153 quilos de pasta base de cocaína escondida em caminhão

Os entorpecentes estavam sendo transportados em meio a uma carga de materiais de paisagismo; motorista foi preso em flagrante

Hallef Oliveira | PMMT

A Polícia Militar apreendeu 153 quilos de pasta base de cocaína, na noite desta quarta-feira (30.03), em Campo Verde. Os entorpecentes estavam sendo transportados escondidos dentro de um caminhão, em meio a uma carga de materiais de paisagismo. O suspeito, de 60 anos, que conduzia o veículo, foi preso em flagrante.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta de 22h50, a equipe da 8º Cia da PM foi acionada pelas equipes de inteligência da Polícia Militar, Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e da Polícia Federal, que informaram a situação de um caminhão que estava transportando entorpecentes e que estaria a caminho da cidade.

Diante das informações, uma barreira foi montada na entrada do município onde o caminhão foi localizado. Em abordagem, o motorista apresentou muito nervosismo. Diante da situação, os policiais retiraram a lona do caminhão e encontraram sacos contendo 140 tabletes de pasta base de cocaína.

Questionado, o motorista relatou que pegou o frete na cidade de Cáceres e que levaria a carga para Primavera do Leste. O suspeito afirmou ainda que receberia dinheiro pelo transporte dos entorpecentes.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas. O caminhão, carregado com os entorpecentes, foi encaminhado para a Delegacia da cidade, para registro da ocorrência e demais providências cabíveis.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.