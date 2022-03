Polícia de MT cumpre 30 mandados de prisão em operação contra tráfico de drogas; Campo Verde inclusa

Os policiais partiram do tráfico de drogas em Ipojuca (PE) e acompanharam o caminho do dinheiro obtido através do tráfico, passando pelos operadores financeiros e empresas utilizadas por uma organização criminosa para lavagem de dinheiro.

As investigações revelaram uma relação dos envolvidos com alguns investigados na Bolívia, sobretudo alvos residentes na região de fronteira. As informações indicaram que a região é, provavelmente, uma das rotas pelas quais drogas ilícitas com origem boliviana entram no país.