Polícia Civil prende em Campo Verde um dos autores de roubo a residência de idosos em Chapada dos Guimarães

Por Raquel Teixeira/Polícia Civil-MT

A Polícia Civil prendeu em flagrante nesta quarta-feira (02.03) um dos autores de um assalto a uma residência em Chapada dos Guimarães e conseguiu bloquear a conta bancária das vítimas.

Pela manhã de quarta-feira, os proprietários da residência, quatro trabalhadores que faziam uma obra no local e uma funcionária foram rendidos por uma dupla armada. Os moradores, um suíço de 70 anos e sua esposa brasileira, de 63 anos, tiveram roubados aparelhos celulares, joia e dinheiro em moeda nacional e estrangeira. Depois, a dupla criminosa colocou o casal em um veículo e levou as vítimas para que realizassem transferências e compras.

Os criminosos seguiram até Campo Verde e na cidade conseguiram fazer uma compra com o cartão internacional de uma das vítimas.

Ao ser acionada por um dos funcionários que trabalhava na obra na residência das vítimas, a equipe da Delegacia de Chapada dos Guimarães iniciou as diligências junto com a Polícia Militar. No momento em que a equipe policial estava na residência, o casal chegou no próprio veículo e deu informações sobre o assalto.

Diante das características dos criminosos e diligências realizadas, os policiais civis seguiram até Campo Verde e conseguiram localizar um dos assaltantes. Em entrevista, ele confessou o crime e também foi reconhecido por todas as vítimas que estavam na casa. O criminoso foi encaminhado à Delegacia de Campo Verde para o registro do flagrante.

Com apoio da Delegacia Especializada em Crimes Informáticos foi possível fazer o bloqueio preventivo da conta das vítimas.

O delegado Guilherme Pompeo explica que a investigação prossegue na Delegacia de Chapada dos Guimarães para chegar identificação de outros possíveis envolvidos no assalto.