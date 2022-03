PF faz buscas em empresa suspeita de atuar como camuflagem em esquema de propinas para arrendamento de terras indígenas em MT

Por g1 MT

A Polícia Federal deflagrou a segunda fase da ‘Operação Res Capta”, nesta quinta-feira (31), em Confresa, a 1.160 km de Cuiabá. A operação desarticula o suposto esquema de corrupção que envolvia fazendeiros, lideranças indígenas e servidores da Fundação Nacional do Índio (Funai), que faziam arrendamentos ilegais na Terra Indígena Xavante Marãiwatsédé, a 1.064 km de Cuiabá, para criação de gado.

Nesta quinta-feira (31), foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, um na sede de uma empresa suspeita de ter atuado na camuflagem do suposto recebimento de propinas por servidores da Fundação Nacional do Índio (Funai) de Ribeirão Cascalheira e o outro na casa do dono da empresa.

Nesta segunda fase, foi apurado que as pessoas que arrendavam ilegalmente terra na Reserva Indígena Marãiwatsédé estavam sendo obrigadas a pagar 10% do valor do arrendamento, de forma antecipada, a servidores da Funai de Ribeirão Cascalheira, por supostos serviços de medição da área.

Pagariam, ainda, após a finalização das supostas medições, R$ 5 por hectare medido, o que poderia totalizar aproximadamente R$ 825 mil, considerando a extensão da Terra Indígena.