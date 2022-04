Passageiros são hospitalizados após ônibus com 28 ocupantes tombar na BR-163; vídeos

Do: Olhar Direto

Um ônibus da empresa Verde Transportes tombou, nesta quinta-feira (31), no quilômetro 661 da BR-163, em Lucas do Rio Verde (353 km de Cuiabá). O veículo transportava 26 passageiros e seis foram hospitalizados.

De acordo com a Rota do Oeste, a concessionária foi solicitada às 9h15 para atender a ocorrência. No local, uma equipe da empresa fez o resgate das vítimas. No total, haviam 28 ocupantes no veículo, sendo dois motoristas e 26 passageiros.

Seis vítimas foram encaminhadas ao Hospital São Lucas. Não há informações sobre o atual estado de saúde delas. O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBM-MT) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também prestaram apoio ao atendimento do acidente.

Conforme imagens registradas por passageiros e testemunhas que circulavam pela rodovia, é possível ver o momento em que as vítimas são retiradas do ônibus. O ônibus está caído nas margens do acostamento.

