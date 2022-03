Parcerias com polos tecnológicos disponibilizam novas tecnologias ao produtor rural

Com informações da ASCOM Senar

Os produtores rurais de Mato Grosso têm a oportunidade de conhecer os lançamentos tecnológicos do mercado, na prática, graças às capacitações ofertadas nos Centros de Treinamento (CTs), também conhecidos como polos tecnológicos do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT).

Ao todo, são mais de 40 empresas parceiras que disponibilizam seus maquinários para cursos nos mais de dez CTs em uso, áreas que podem ser utilizadas por todos os 93 Sindicatos Rurais do estado. Os espaços consistem em infraestrutura com salas de aula, auditórios e espaço aberto para realização de capacitações com maquinários agrícolas. Os equipamentos e máquinas são utilizadas em parceria com empresas fabricantes que fornecem utensílios afim de que produtores rurais conheçam as suas tecnologias.

Em 2022, novas parcerias já foram firmadas. A empresa Agroflux disponibilizou quatro unidades do equipamento Fluxin, responsável por fazer a leitura de bicos dos pulverizadores. O gerente comercial da empresa em Mato Grosso, Durval Carneiro, destaca que é uma tecnologia nova e acessível a produtores rurais de pequeno e médio porte. “O fluxin substitui o serviço manual, informando dados com precisão que são enviados para o celular via bluetooth. A parceria com o Senar-MT possibilita a capacitação da ferramenta e leva essa tecnologia ao conhecimento do produtor”, destaca.

Assistente técnico da Agroflux, Bruno de França explica que a ferramenta supre uma demanda do mercado. “Essa avaliação dos bicos muitas vezes não é feita por causa da demora ou por falta de conhecimento do produtor. Como o fluxin é uma ferramenta simples, ela otimiza o tempo. Ele traz como benefício uma pulverização uniforme, garantindo uma melhor produtividade”, explica.

Outra tecnologia recém- adquirida são os quadriciclos para treinamentos de preparo de solo e de tecnologia de precisão. Os equipamentos receberão tecnologias das empresas Falker e Saci Agro Soluções, também parceiras dos polos tecnológicos.

Os quadriciclos atenderão todos os centros de treinamento do estado e um dos modelos está exposto nas principais feiras de negócios de MT em 2022. “Os atendimentos consultivos explicarão sobre essa tecnologia e irão apresentar o que há de mais moderno na área de preparo de solo”, declarou o coordenador dos polos tecnológicos do Senar-MT, Wlademiro Neto.