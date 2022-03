Operação prende 6 investigados por morte de advogado e comerciante em MT

Os crimes têm características semelhantes e, segundo a polícia, as investigações apontaram que foram as mesmas pessoas que cometerem os dois assassinatos.

A Operação Fassil foi realizada para prender os executores, intermediários e o mandante do homicídio contra o advogado Francisco de Assis, bem como a busca e apreensão domiciliar nos endereços dos alvos, e a prisão dos executores do comerciante Fredson Lima de Figueiredo, de 39 anos.

Francisco foi morto a tiros no dia 11 de outubro, na frente de seu escritório, em São José dos Quatro Marcos, por dois atiradores, e Fredson, no dia 8 de agosto, quando chegava em casa, no Bairro Mapim, em Várzea Grande.

As investigações conduzidas pela delegacia de São José dos Quatro Marcos e Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cuiabá identificaram diversas semelhanças entre os dois assassinatos, como os mesmos executores, as armas utilizadas e modus operandi.