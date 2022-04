Nesta quinta-feira (31), a Prefeitura de Campo Verde fez a entrega da Patrulha Agrícola Mecanizada

De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

A aquisição do maquinário foi feita através de uma emenda parlamentar Deputado Wilson Santos com contrapartida da Prefeitura Municipal de Campo Verde que investiu cerca de 50% do valor total investido, cerca de R$ 256 mil. A patrulha mecanizada irá ajudar no desenvolvimento da agricultura familiar de Campo Verde que conta com sete assentamentos, formando 16 comunidades. Cerca de 35% da produção é de hortifrúti que abastece o município e a baixada cuiabana.

Para o prefeito Alexandre Lopes precisam ser feitas mais ações “para fomentar a agricultura familiar formada pelos assentamentos e cooperativas e que a gente possa entender e atender as necessidades desse setor tão importante para a economia e o setor de alimentos”, diz.

O presidente da comunidade Córrego do Ouro agradeceu ao deputado Wilson Santos e ao prefeito Alexandre Lopes por fortalecer a agricultura familiar. “Nós que vivemos no campo precisamos de estímulos e apoio para desenvolver nossa atividade e fazer com que o trabalho no campo possa continuar. Esse maquinário irá nos ajudar muito, principalmente agora que recebemos mudas de bananeira”, agradece.