Mulher descobre câncer avançado meses após procurar ajuda e médico dizer que era gordura em Cuiabá

Edileny pediu que fosse marcada uma cirurgia, mesmo que fosse em um hospital particular, porque não queria ficar com nódulo. Segundo ela, entretanto, o médico receito um remédio e disse que não recomendava a cirurgia porque deixaria uma cicatriz grande.

“Fui para casa e com o passar dos tempos, os meus seios cresceram muito e começaram a doer. Até perdi o movimento do braço direito”, contou.

A mulher, então, voltou ao posto de saúde três meses depois, quando o médico finalmente a encaminhou para o Hospital do Câncer. No local, Edileny recebeu o diagnóstico de câncer de mama em estágio avançado.

“Comecei a fazer a radioterapia e tive que parar de novo para retirar o útero, as trompas e o ovário. E quando saí do hospital, tive que voltar no outro dia para fazer a última radioterapia. Fiz a cirurgia e comecei a fazer a quimioterapia. Na sétima sessão apareceu outro nódulo no seio esquerdo. E então parei com a quimioterapia”, disse.