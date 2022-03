Mulher acolhe irmão que estava sem moradia, mas ele estupra e engravida sobrinha de 14 anos

Do: Olhar Direto

Um homem de 59 anos foi preso por suspeita de estuprar a própria sobrinha de 14 anos, na cidade de Sinop (480 km de Cuiabá). Por conta dos abusos, a vítima ficou grávida. Ela afirma que pretende seguir com a gestação.

Conforme informações apuradas pela reportagem, o homem é irmão da mãe da garota e estava sem moradia. Os pais da vítima então resolveram acolher o suspeito, mas ele se aproveitou para estuprar a adolescente. O criminoso ainda ameaçava matar a menina e toda sua família caso ela contasse dos abusos para alguém.

O mandado de prisão cumprido pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança, Adolescente e Idoso, na manhã de quarta-feira (23), foi decretado pela 2ª Vara Criminal da Comarca local, por estupro de vulnerável.

Com a ordem judicial expedida os policiais civis efetuaram a prisão do suspeito no bairro Jardim Paraíso. Em cumprimento a prisão, ele foi conduzido até a DEDM de Sinop, interrogado e posteriormente colocado à disposição da Justiça.