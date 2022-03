Mudanças climáticas no Brasil podem transformar café e laranja em produtos de luxo no mundo

Os preços de dois dos principais produtos de exportação do Brasil, quase símbolos nacionais, o café e a laranja, dispararam nos últimos meses devido a eventos climáticos como geadas ou secas prolongadas que afetaram as lavouras.

No Brasil, o preço do café aumentou quase 60%, nos últimos 12 meses, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Na França, o aumento por enquanto foi mais tímido, de aproximadamente 8%, mas para um povo pouco acostumado com a inflação como os franceses, o valor pesa no bolso.

Mas, mais do que os preços, o temor na Europa é que as mudanças no clima do Brasil sejam perenes e coloquem a oferta de café e de suco de laranja no mundo em risco. Até que ponto o aquecimento global poderia estar por trás destes aumentos de preços?