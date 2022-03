MT tem a Rússia como principal fornecedor de fertilizantes e pode ter impactos com a guerra

A Rússia é a principal origem do insumo usado nas lavouras brasileiras e Mato Grosso é o maior consumidor de fertilizantes agrícolas do país. Cerca de 23% dos adubos ou fertilizantes químicos importados pelo Brasil em 2021 vieram da Rússia, aponta o levantamento do Comex Stat, do Ministério da Economia.

“A Rússia é uma grande exportadora de fertilizantes para o estado e o nosso agronegócio depende fortemente disso. Se houver sanções econômicas à Rússia e o Brasil seja convidado ou compelido a seguir, o nosso fornecimento de fertilizantes vai ser impactado”, explicou.

No entanto, a mudança no mercado de energia no cenário internacional abre uma oportunidade positiva ao estado.

“Esse deslocamento de matriz energética pode gerar uma oportunidade positiva para nossos biocombustíveis. Mas também teremos um impacto significativo de custos no mundo inteiro, porque sem o fornecimento de petróleo russo a tendência é de alta de preços no mercado internacional”, disse.

Gustavo também afirmou que a economia mato-grossense pode ser afetada negativamente por outras medidas tomadas recentemente pela Rússia, além da guerra desencadeada na Ucrânia.

“Podemos ter consequências negativas na exportação. A Rússia é um grande comprador de carne suína no mercado internacional e compra muita proteína. Essa associação dela com a China pode levar a uma situação onde as exportações mato-grossenses podem ser impactadas por sanções econômicas da Otan”, contou.

Ele ainda acrescentou que este é um cenário que pode trazer rápidas movimentações com diferentes impactos econômicos e o sinal de alerta deve permanecer ligado a fim de acompanhar esses movimentos.

Impactos geopolíticos

A guerra no leste europeu pode pressionar ainda mais a inflação brasileira, de acordo com o cientista político Alfredo da Mota Menezes. Para ele, é apenas uma questão de tempo para o preço dos combustíveis e dos alimentos começar a subir e recair sobre os consumidores em geral.