MP pede que Zona Eleitoral localize inquérito contra Taques por suposto Caixa 2 de R$ 1 milhão

Do: Olhar Direto

O promotor de Justiça Arnaldo Justino, membro do Ministério Público de Mato Grosso (MPE), requereu que o cartório da 51ª Zona Eleitoral proceda buscas para encontrar inquérito em face do ex-governador de Mato Grosso, Pedro Taques, que tramitava na Justiça Comum e foi declinado à Justiça Eleitoral.

Segundo manifestação, inquérito policial foi instaurado para apurar suposta prática de Caixa 2 nas eleições de 2014. Doação teria sido feita pelo presidente da Associação Sucro-Alcooleiro de Mato Grosso, no montante de R$ 1 milhão. Informações foram reveladas em delação do empresário Alan Malouf.

Em momento passado, cota ministerial requereu a união de inquérito que tramitava na Justiça Eleitoral com outro inquérito declinado da Justiça Comum. Ouve declínio diante da identidade dos objetos.

O juízo da 51ª Zona Eleitoral remeteu os autos a Polícia Federal para continuidade das investigações, bem como determinou a juntada dos documentos faltantes (cópia do segundo inquérito).

A autoridade policial, porém, verificou que até agora não consta remessa do inquérito que estava na Justiça Comum. “Ao que se observa, a condução do presente inquérito policial está dependendo da análise das provas produzidas no IP nº 183/2017/DECFAP (nº único TJMT 0006178-26.2018.8.11.0042), que se almeja juntada nestes autos”, explicou o promotor de Justiça.

“Logo, deverá o cartório da 51ª Zona Eleitoral proceder buscas do IP nº 183/2017/DECFAP (nº único TJMT 0006178-26.2018.8.11.0042) declinado à Justiça Eleitoral, e, após a sua localização, realizar a juntada neste inquérito policial, conforme determinado no ID 100062813 e, posteriormente, realizar a remessa do feito a Autoridade Policial para prosseguimento das investigações”, salientou Arnaldo Justiço.

Em face do exposto, o Ministério Público requereu que o cartório da 51ª Zona Eleitoral proceda buscas do inquérito declinado à Justiça Eleitoral, e, após a sua localização, realize a juntada.