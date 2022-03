MP denuncia vereador de MT que usava nome de parente morto por uso de documentos falsos

Segundo o MP, o vereador e então presidente da Câmara deve responder na Justiça por falsa identidade, inserção de declaração falsa em documentos, utilização de documento público alterado e posse sem autorização de armas de fogo de uso permitido, por conta da arma encontrada com o parlamentar no dia da prisão.

A denúncia contra o vereador destaca que ele apresentou documento falso no momento da operação que o prendeu por homicídio qualificado.

A promotoria lembra que Valdoir Bento Tavares assumiu a identidade do seu primo Márcio Túlio Ribeiro Gonçalves, que morreu quando ainda era criança, de acordo com as investigações. Para efetivar a fraude, ele teve acesso a certidão de nascimento do parente, depois expediu os demais documentos.