Motorista é preso ao tentar fugir de restaurante com a mulher sem pagar a conta em MT

De acordo com a PM, a equipe foi acionada por funcionários do restaurante, que alegaram que os clientes fugiram em um caminhão, sentido Barra do Garças, sem pagar a conta.

Durante buscas pela região, os policiais conseguiram realizar a abordagem ao veículo.

Conforme o boletim de ocorrência, o motorista tinha sinais visíveis de embriaguez. Em um primeiro momento, o suspeito afirmou aos militares que retornaria ao restaurante para pagar a conta.