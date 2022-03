Motorista de 31 anos morre após tombar caminhão e ficar preso em cabine

Do: Olhar Direto

Um caminhoneiro identificado como Robson Ribeiro da Silva, de 31 anos, morreu na tarde desta terça-feira (29), após tomar o veículo que conduzia na MT-430, proximidades do Distrito de Jacaré Valente, em Confresa (1.050 km de Cuiabá).

De acordo com informações locais, o motorista teria perdido o controle da direção do veículo e tombado às margens da rodovia estadual. Devido ao tombamento, a cabine do caminhão ficou completamente destruída e a vítima presa às ferragens.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros estiveram no local para desencarcerar a vítima. Robson foi levado para o Hospital Municipal em estado grave, no entanto, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia. O caso é investigado pela Polícia Civil.

(Com Olhar Alerta)