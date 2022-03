Motociclista recebe recado por deixar moto estacionada em vaga para carros em Campo Verde

Com informações do MegaNews CV

Carros em lugares designados para motocicletas, motocicletas em vagas para carros é uma situação corriqueira em Campo Verde.

Apesar da sinalização horizontal da cidade estar em boas condições de uso e entendimento dos condutores, alguns insistem em desrespeitar os locais apropriados para estacionamentos, e nesta quinta feira (17.03) uma imagem circula nas redes sociais com um ” recado ” a um motociclista que estava estacionado em uma vaga para carros. A mesma chama atenção pela sua escrita que dizia “MOTOS NÃO SÃO COMOS OS CARROS > FDP”.

A reportagem não tem informações de quem seria a motocicleta e nem quem deixou o recado registrado na imagem, mas lembramos que as motocicletas são veículos menores e, portanto, mais fáceis de estacionar, e disto nós não podemos discordar.

No entanto, isso não quer dizer que é permitido deixar a moto onde bem entender. Afinal, as regras de estacionamento valem para todos os veículos.

Muitos casos de estacionamento irregular são flagrados pelos agentes de trânsito, e os motociclistas formam boa parte do grupo de condutores que cometem essa infração.

A legislação de trânsito prevê penalidades a quem cometer essa infração, em seu art. 181. O artigo em questão explana 20 situações que configuram estacionamento irregular dos veículos.

Entre elas, em seu inciso IV, está previsto que estacionar em desacordo com as posições estabelecidas no CTB é uma infração de natureza média, com multa (R$ 130,16) e remoção do veículo como medida administrativa.

Também é importante mencionar que, conforme aborda o parágrafo segundo do art. 48 do CTB, as motocicletas devem ser estacionadas em posição perpendicular à guia da calçada (meio fio) e junto a ela (salvo quando houver sinalização que determine outra condição).

Portanto, não é porque você está em uma moto que poderá estacionar de qualquer forma e no lugar que bem entender, certo?

É melhor seguir as determinações do CTB para não sofrer as consequências de uma infração.