Motociclista “rampa” quebra-molas, é arremessado e morre

Do: MidiaNews

A vítima caiu direto em cima do meio-fio; acidente ocorreu no Município de Diamantino

O motociclista Ernandes da Silva, de 33 anos, morreu nesta terça-feira (1º) após ser arremessado de seu veículo em um grave acidente no Centro de Diamantino (a 202 km de Cuiabá).

Segundo informações da Polícia Civil, o acidente ocorreu durante a noite e a vítima teria “rampado” um quebra-molas, ou seja, passou direto pelo obstáculo, perdendo o controle da moto.

Com o impacto, Ernandes foi arremessado e ele caiu em cima do meio-fio. A suspeita é que na queda ele tenha batido a cabeça, porém os policiais ainda aguardam a perícia para saber a exata dinâmica do acidente.

A Polícia Militar foi a primeira a chegar no local do acidente, na Avenida Miguel Abibi, e imediatamente acionou uma equipe de resgate.

No entanto, os socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) não puderam fazer nada, pois a vítima já havia morrido.

A Politec esteve no local para realizar a perícia e, em seguida, levaram o corpo de Ernandes para o Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado na delegacia do Município e, ao que tudo indica, não houve envolvimento de outro veículo além da moto da vítima.