Motociclista morre ao bater em poste ao “rampar” quebra-molas

Do: MidiaNews

Carlos Alberto, de 30 anos, morreu na noite de domingo (20) em frente ao 13° Batalhão da PM

O motociclista Carlos Alberto Neves dos Santos, de 30 anos, morreu na noite de domingo (20) após bater a moto que pilotava contra um poste em Lucas do Rio Verde (a 353 quilômetros de Cuiabá).

Conforme a Polícia Civil, o acidente aconteceu no Centro da Cidade, em frente ao 13° Batalhão da Polícia Militar. O caso foi registrado como “queda acidental”.

Segundo uma testemunha, Carlos estava em alta velocidade e não teria visto o quebra-molas que estava a sua frente. Depois de passar pelo obstáculo ele perdeu o controle do veículo e bateu de frente ao poste do canteiro da avenida.

O Corpo de Bombeiros o encaminhou em estado grave para o Hospital São Lucas, mas ele morreu logo após dar entrada na unidade.

De acordo com a imprensa local, devido ao impacto ele teria dado entrada no hospital com o pescoço quebrado.

O corpo de Carlos foi velado na Igreja Assembleia de Deus de Perus, no bairro Parque das Araras.

A Polícia Civil acompanha o caso.