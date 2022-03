De: Prefeitura Municipal de Campo Verde

Moradores de Campo Verde terão descontos para fazer cursos de graduação e pós-graduação de forma on-line do modelo de ensino UNIVAG

A Prefeitura de Campo Verde firmou um convênio, por 5 anos, com a UNIVAG para facilitar o acesso ao ensino superior dos cidadãos campoverdenses. O cupom de acesso será oferecido pela Secretaria Municipal de Educação, que também será responsável por fazer a divulgação dos cursos e prestar todo apoio e orientação aos interessados e futuros alunos.

Os moradores de Campo Verde terão descontos de 15% a 50% de desconto nos cursos disponibilizados como Agronomia, Engenharia Ambiental e Sanitária, Biomedicina, Administração, Direito, Publicidade e Propaganda, Ciências Contábeis, Sistema da Informação, além de especialização em Alta Gastronomia Brasileira e Inglês. Os cursos de pós-graduação como MBA em Agronegócios, Comunicação Integrada e Gestão de Pessoas.

As aulas serão ministradas ao vivo no horário em que os alunos se matricularem ou digital conforme escolha do aluno.

Os interessados devem fazer as inscrições no site da UNIVAG e é necessário inserir o cupom de desconto fornecido pela Secretaria Municipal de Educação de Campo Verde. O vestibular será de acordo com a opção do candidato através do site: https://vestibularunivag.com.br/

O principal benefício e ter em seu município a possibilidade de escolher um curso de graduação e pós-graduação com a qualidade UNIVAG, na modalidade ao vivo ou digital.