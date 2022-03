Mísseis russos atingem área próxima ao aeroporto em Lviv, na Ucrânia, diz prefeito

Na capital, Kiev, em Kharkiv e Kramatorsk, bombardeios em áreas residenciais deixaram ao menos quatro pessoas mortas e 17 feridas

Lviv, localizada a cerca de 80km da fronteira com a Polônia, vinha sendo um porto seguro para ucranianos em fuga da violência, desde o início da guerra, tendo visto poucos ou nenhum ataque até agora.

Na capital, Kiev, uma forte explosão também foi ouvida e fumaça avistada na parte norte da cidade, na manhã desta sexta-feira. Segundo o New York Times, o provável ataque com um míssel abriu uma cratera de cerca de 12 metros de diâmetro no pátio de um prédio residencial, quebrou janelas por quarteirões e deixou pelo menos um corpo caído na calçada.

Na cidade de Kharkiv, o serviço de emergências local contabilizou um pessoa morta e 11 feridos após bombardeio a um edifício onde eram ministrados cursos em vários andares. Os foguetes também atingiram a cidade de Kramatorsk, matando duas pessoas e ferindo seis, segundo o governador Pavlo Kyrylenko, em um post online.

Zona de exclusão aérea

Nesta sexta-feira, a Rússia estabeleceu uma zona de exclusão aérea sobre a região de Donbass, de acordo com uma autoridade separatista da República Popular de Donetsk.

A informação foi divulgada pela agência de notícias Interfax.