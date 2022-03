MG: Aluno é expulso de escola após levar granada para a sala de aula

Por IstoÉ

Um adolescente de 13 anos foi expulso de uma escola particular em Belo Horizonte (MG) após levar uma granada para a sala de aula, na terça-feira (22). De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada por um segurança que havia sido informado pela coordenadora do colégio de que um aluno estava com uma granada na mochila. As informações são do R7.

Aos agentes, o funcionário disse que os colegas do estudante estavam assustados ao presenciarem o menino exibindo o artefato. O estudante foi levado para a coordenação da escola e os pais do adolescente foram acionados.

Ainda segundo o R7, a diretoria da instituição de ensino optou pelo desligamento do menino. Os agentes recolheram o artefato, levaram para uma delegacia, onde militares do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) descartaram qualquer risco de explosão.