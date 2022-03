Mato Grosso tem o maior preço do gás de cozinha do Brasil

Do: MidiaNews

Sinop e Sorriso foram as cidades com os maiores preços, chegando a R$ 140 o botijão de 14 kg

O consumidor mato-grossense está pagando até R$ 140 no gás de cozinha de 13 quilos, valor mais caro entre os estados brasileiros.

O levantamento de preços foi feito pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), entre os dias 6 e 12 de março.

O valor, no entanto, pode sofrer alteração por conta dos reajustes aplicados no preço do gás e outros combustíveis pela Petrobras, na última semana.

No GLP, o aumento repassado às distribuidoras é de 16,1%.

A pesquisa considerou pontos nas cidades de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop, Sorriso e Várzea Grande. As duas cidades do Nortão foram as que tiveram os maiores valores encontrados, de R$ 140 o máximo e mínimo de R$ 125.

Cuiabá teve valor mínimo de R$ 105 e máximo de R$ 130. Várzea Grande, por sua vez, registrou valores entre R$ 109,99 e R$ 125.

Santa Catarina e Rondônia vêm logo após Mato Grosso, com preços de máximos de R$ 135.

Já em outros estados, o Rio de Janeiro apresentou o valor mais baixo no preço mínimo, por R$ 78. O valor máximo encontrado no Rio é de R$ 112.