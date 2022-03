Mais de 500 kg de agrotóxicos vencidos e contrabandeados são apreendidos em armazém em Campo Novo do Parecis

A Polícia Civil e o Ministério da Agricultura (Mapa) apreenderam 580 quilos e mais de 9,4 mil litros de defensivos agrícolas que estavam escondidos no armazém de uma cooperativa em Campo Novo do Parecis, a km de Cuiabá, nessa quarta-feira (16). Parte dos produtos estavam vencidos e outros deles tem a comercialização proibida no Brasil.