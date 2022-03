Mais de 5 mil hectares de terra indígena arrendados para fazendeiros foram degradados em MT

“O coordenador funcionava como uma pessoa para dar uma espécie de legalidade na situação. Por ele ser da Funai, os arrendatários se sentiam mais protegidos. Então dava uma espécie de ar de legalidade à situação ilícita. Os outros dois funcionavam como braços do coordenador”, explicou.

A terra Marawatsede foi homologada em 1998, mas estava sendo invadida por posseiros. Em 2014, a Justiça Federal determinou a reintegração de posse aos Xavantes. No entanto, a partir de 2017, com a suposta autorização do cacique Damião, liderança que esteve à frente das lutas pela retomada da terra, iniciaram as negociações clandestinas para o arrendamento.