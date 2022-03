Mãe esquece chave dentro de carro e bebê de 10 meses fica preso no veículo em MT

Por g1 MT

Um bebê de 10 meses ficou preso dentro de um carro estacionado na casa da família e com os vidros fechados na manhã desta segunda-feira (21), em Ipiranga do Norte, a 455 km de Cuiabá, após a mãe esquecer a chave dentro do veículo.

Segundo a Polícia Militar, a mãe foi encontrada desesperada tentando abrir o veículo, porque havia fechado o automóvel com a chave dentro dele. Alguns vizinhos também tentaram ajudar.