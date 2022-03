Mãe e padrasto são presos suspeitos de torturar criança de 1 ano em MT

Uma grávida e o marido dela foram presos nessa terça-feira (22) suspeitos de torturar uma menino de um 1 e 11 meses, em Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá. A suspeita, de 27 anos, é mãe da criança. Ela e o padrasto, 26 anos, foram encaminhados à Delegacia Especializada de Defesa da Mulher.

A 1ª Vara Criminal da Tangará da Serra determinou a prisão do casal pelo crime de tortura após a polícia constatar vários ferimentos na criança. O mandado foi cumprido em uma casa do Bairro Dona Júlia.

De acordo com o Conselho Tutelar, os vizinhos ouviram os choros da criança e acionaram os conselheiros. A criança foi encontrada com ferimentos no corpo e no rosto.