Justiça Federal determina suspensão da exigência do passaporte da vacina contra a Covid-19 na UFMT

Segundo ele, a relatora, desembargadora Ângela Catão, argumenta que a exigência do comprovante vacinal na universidade fere a hierarquia das normas e causa ilegalidade na resolução expedida pela instituição de ensino.

O mesmo entendimento é do magistrado que deferiu o mandado de segurança e suspendeu liminarmente a resolução do Conselho Universitário (Consuni) que exigia a cobrança do passaporte da vacina retorno das aulas presenciais.