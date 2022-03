Jovem e adolescente morrem em colisão entre três veículos

Do: Olhar Direto

Duas pessoas morreram em um grave acidente entre três veículos, na MT-220, em Sinop (480 km de Cuiabá), na noite desta quinta-feira (10). As vítimas foram identificadas como Gledson Junior Américo, 22 anos, e Rafael Plaza Ias, 14 anos, que estava em uma Fiat Strada Endurance.

De acordo com o site Só Notícias, o Fiat Strada Endurance branco teria tentado fazer uma ultrapassagem e acabou batendo a traseira em uma caminhonete Ford F400, que trafegava no mesmo sentido. Em seguida, o carro capotou e colidiu de frente com uma carreta.

Uma das vítimas faleceu ainda no local do acidente. Já a outra chegou a ser colocada no carro de uma testemunha. No trajeto para o hospital, o Corpo de Bombeiros encontrou o carro, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Ainda conforme o site, o motorista da carreta teve apenas escoriações e o condutor da caminhonete saiu ileso.

A Fiat Strada estava com logo de uma empresa de sucatas. O veículo ficou completamente destruído. A frente da carreta também ficou bastante danificada.

O caso deverá ser investigado.