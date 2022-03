Jovem aponta arma para cabeça de aluna após discussão em frente a escola no DF

Do Yahoo! Notícias

Uma aluna teve um revólver apontado contra a cabeça no lado de fora da escola onde estuda em São Sebastião, no Distrito Federal. O episódio aconteceu na última terça-feira (22).

Imagens registradas por testemunhas mostram duas garotas com mochilas nas costas, aparentemente alunas, discutindo em frente ao Centro Educacional São Francisco, conhecido como CED Chicão.

Após alguns segundos, uma terceira jovem – esta sem mochila, levando apenas uma bolsa no ombro – saca o revólver e aponta contra a cabeça de uma das alunas. Após alguns segundos, ela volta a esconder a arma.

Não foram divulgadas informações sobre as envolvidas. Também não foi revelado se a portadora da arma foi identificada ou detida pela polícia.

Escola lamenta ocorrido

Em nota encaminhada ao G1, o CED Chicão lamentou o ocorrido, considerou que 2022 tem sido um ano de “muitas intercorrências para a educação” e destacou a falta de estrutura disponibilizada para a área.

“Estudantes, servidores e professores estão se sentindo acuados diante do descaso com a comunidade escolar do CED São Francisco. Precisamos urgentemente nos mobilizar como comunidade para que a educação não perca para a violência instaurada em São Sebastião”, considera. “É inadmissível o ponto em que temos chegado no âmbito da educação.”