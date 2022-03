Instituto São Lucas assume gestão do Hospital Municipal Coração de Jesus em Campo Verde

Com informações do MegaNews CV e da Prefeitura Municipal de Campo Verde

Após uma série de reclamações recebidas pela população de Campo Verde quanto a administração do Hospital Municipal Coração de Jesus a Prefeitura Municipal decidiu então abrir um processo para troca de gestão da unidade.

Assim sendo nesta terça-feira (15.03) foi então realizada a apresentação da nova gestão, que a a partir de agora fica a cargo do Instituto São Lucas que foi o vencedor do certame, que inclusive provém ao seu favor um ótimo curriculum em relação a gestão de unidades hospitalares espalhadas em todo estado de Mato Grosso.

Participaram da apresentação o Prefeito Municipal Alexandre Lopes, a vice prefeita que também acumula a pasta da Secretaria de Saúde do município em sua responsabilidade, o presidente da Câmara de vereadores Clebinho do Judô, e demais representantes do município.