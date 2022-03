Idoso morre atropelado por SW4 ao atravessar na faixa de pedestres; veja vídeo

Do: Olhar Direto

Um idoso de 78 anos identificado como Kazuhiro Kida morreu atropelado no início da tarde de terça-feira (08), no centro da cidade de Rondonópolis (216 km de Cuiabá). Uma câmera de segurança flagrou o momento do acidente.

O atropelamento aconteceu no cruzamento da rua João Pessoa com a avenida Cuiabá. Conforme o vídeo, o idoso tentava atravessar correndo a via na faixa de pedestres, quando acabou atropelado pela caminhonete SW4.

O idoso teve uma lesão no crânio, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A Polícia Militar esteve no local e isolou o perímetro. O motorista da SW4 afirmou que estaria parado no sinaleiro e só avançou quando o sinal permitiu.

O condutor compareceu na delegacia, sendo submetido a exame de etilômetro. Ele também prestou informações necessárias para instruir o inquérito.

Veja vídeo: