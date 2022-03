Idoso é preso acusado de espancar e matar animais em sua casa

Do: MidiaNews

Caso aconteceu em São José Rio Claro; no imóvel foram encontrados 4 cachorros feridos e um morto

Um idoso de 64 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (3) acusado de maltratar e matar cachorros no Município de São José do Rio Claro.

A Polícia Militar foi acionada por vizinhos do suspeito, que relataram que o homem estava maltratando seus animais com pauladas, chicotadas, socos e pontapés, e que tinha deixado um deles agonizando debaixo de uma árvore.

Dentro da residência, que fica no Bairro Jardim Rio Claro, os policiais encontraram quatro cachorros (uma fêmea e três machos) amarrados, com muitos carrapatos, sinais de maus-tratos. Um quinto já estava morto.

Ele disse que o animal havia morrido por doença e que os outros quatro, que apresentavam vários ferimentos, estavam naquelas condições por serem usados para caça. Os ferimentos, segundo ele, eram provenientes de ataques de animais silvestres.

Os cachorros foram resgatados por uma associação de proteção da cidade.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia. A Polícia Civil vai apurar o caso.

Maltratar animais é crime

No Brasil, maltratar um animal é crime previsto em lei (9.605/98). A pena para quem for condenado vai de dois a cinco anos de prisão, além do pagamento de multa e inclusão do nome no registro de antecedente criminal.

Além de animais silvestres, a lei protege os domésticos e domesticados. Mas se engana quem pensa que maus-tratos estão relacionados somente à violência física. Abandonar um cachorro ou gato também é classificado como maus-tratos pela lei.

Como denunciar

No ano passado a Assembleia lançou um disque-denúncia que tem como objetivo apurar crimes de maus-tratos a animais em Mato Grosso.

Pelo número (65) 99967-8310, as pessoas poderão encaminhar relatos, fotos e vídeos de casos que envolvam violência contra animais.