Homem é preso por estuprar esposa e ameaçar matar filha dela em caso de separação

Do: Olhar Direto

A Polícia Militar prendeu um homem de 54 anos por suspeita de ameaçar a esposa e a filha dela, na madrugada de terça-feira (8), no município de União do Norte (745 km de Cuiabá).

De acordo com informações da ocorrência, uma equipe da PM foi acionada pela vítima. No local, a esposa contou que o marido a ameaça de morte frequentemente e ainda a obriga a manter relações sexuais com ele. O suspeito costumava se apossar de uma faca para estuprar a mulher.

Ainda conforme a ocorrência, a filha da mulher, uma adolescente de 15 anos, aproveitou para contar que o suspeito ameaçar matar ambas caso a mãe se separe do suspeito. A garota também relatou que o suspeito tem ciúmes possessivo dela e que já teria pedido para que ela sentasse em seu colo.

A adolescente afirmou que se sentia constrangida, mas não podia fazer nada e simplesmente obedecia às determinações do homem, se sempre se mostrava bastante exaltado.

Diante da situação, a PM prendeu o homem e localizou algumas armas que eram usadas para intimidar e ameaçar as vítimas. O caso foi encaminhado para Delegacia de Peixoto de Azevedo.