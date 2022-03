Homem é morto a facadas pela esposa após brigar com o enteado

Do: MidiaNews

Suspeita teria tentado apartar briga com o filho de 12 anos; os dois fugiram após o crime

Um homem, identificado por Reinaldo Fiana Gonçalves, 43 anos, foi esfaqueado pela esposa após uma briga com o enteado de 12 anos na noite deste domingo (13), em Tangará da Serra (a 257 km de Cuiabá).

Conforme o registro da ocorrência, o crime ocorreu no Bairro Vila Araputanga. O marido e o filho da mulher, de apenas 12 anos, começaram uma discussão. Em seguida, os dois entraram em uma briga com agressões físicas.

Ao ver a briga, a mulher tentou separar. Em seguida, teria se armado com uma faca e atingido o marido com diversos golpes. Após o esposo ser ferido, a suspeita e o filho fugiram da casa.

O homem foi encontrado sem camisa e caído no chão próximo a uma cama. O espaço se encontrava com diversas peças de roupas espalhadas e com sangue espalhado pelo local.

Segundo informações de moradores, o casal estava junto há aproximadamente três anos e brigava com frequência.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até a casa e constatou a morte da vítima. Uma guarnição da Polícia Militar esteve no local e isolou espaço.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada e encaminhou o corpo da vítima para o Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil investiga o crime.