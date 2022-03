Homem é flagrado desmatando terreno do Governo em Cuiabá

Do: MidiaNews

Aos policiais, ele afirmou que havia comprado a área de terceiros; todo o material foi apreendido

Policiais militares prenderam um homem de 42 anos pelo crime de desmatamento ilegal de terras de domínio público, na terça-feira (22), em Cuiabá. O suspeito foi flagrado com uma motosserra degradando uma área pertencente ao Governo de Mato Grosso.

Por volta de 11h30, a equipe da 4º Cia Palácio estava em rondas de fiscalização, no Centro Político Administrativo. Ao se aproximar de uma região de mata, pertencente à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT), viram um homem com uma motosserra cortando árvores.

Ao avistar policiais, ele cessou a ação e não resistiu a abordagem. No local, foram vistas várias árvores cortadas.

O homem afirmou que estava realizando o desmatamento para limpar uma área que ele teria adquirido por meio de terceiros. O suspeito afirmou ainda que haviam pessoas que estavam comercializando terras da região.

Os policiais flagraram que o local estava demarcado com estacas de madeira. Diante da situação, o homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes, junto com o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências cabíveis.

Diligências continuam para identificar outros possíveis suspeitos envolvidos nos crimes.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.