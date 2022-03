Homem é baleado na cabeça em frente a hotel e suspeito foge em moto

Do: Olhar Direto

Um homem de 47 anos foi baleado na cabeça enquanto estava em frente a um hotel no município de Alta Floresta (a 790 km de Cuiabá). A tentativa de homicídio ocorreu na manhã desta quarta-feira (2) e o autor do crime fugiu em uma motocicleta.

De acordo com informações da Polícia Civil, por volta das 11h40 de ontem (2) uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência de homicídio tentado, no Setor C, em Alta Floresta.

Conforme apurado, um homem vestido com camiseta preta, que estava em uma motocicleta de cor prata, efetuou dois disparos de arma de fogo contra a vítima, que estava em frente a um hotel, e logo em seguida fugiu do local.

O homem de 47 anos foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado até o hospital Regional onde ficou sob cuidados médicos. A Polícia Civil está apurando o caso.