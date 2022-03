Homem é atropelado ao tentar atravessar avenida em Cuiabá

Do: MidiaNews

Acidente ocorreu nesta quinta-feira (10) na Avenida Beira Rio; vítima foi socorrida pelo Samu

Uma câmera de monitoramento flagrou, nesta quinta-feira (10), o momento que um homem é atropelado ao tentar atravessar a Avenida Beira Rio, em Cuiabá.

O acidente ocorreu próximo ao viaduto Murilo Domingos e foi capturado pela Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), que atendeu a ocorrência.

Na imagem é possível ver que a vítima está do outro lado da avenida quando decide atravessar correndo ao ver uma brecha no fluxo dos veículos.

No entanto, não consegue chegar a tempo do outro lado da calçada e acaba sendo atingido em cheio pelo carro. Pelo vídeo nota-se que o motorista chega a tentar desviar, mas não consegue evitar o atropelamento.

Com o impacto, a vítima é arremessada para o alto e depois cai no chão, porém, ao final do registro, é possível ver que o homem consegue se sentar sem aparentes ferimentos graves.

A Semob foi acionada para controlar o trânsito e emitiu um alerta orientando que os pedestres tenham atenção ao atravessar e que respeitem a sinalização de trânsito.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro e encaminhou a vítima para receber atendimento em uma unidade de saúde. Seu estado atual de saúde não foi informado.

Veja o vídeo: