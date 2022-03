Homem é assassinado com golpes de facão enquanto conversava em ‘espetinho’

Do: Olhar Direto

Um homem, identificado como Joceni Flávio Da Silva, de 49 anos de idade, foi assassinado com golpes de facão, nesta segunda-feira (7), dentro da lanchonete Espetinho do Créu, em Castanheira (776 km de Cuiabá). O suspeito fugiu após o crime e até o momento não foi encontrado.

De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência foi registrada às 20h20. Na ocasião, o dono do estabelecimento chamou a polícia e disse que Joceni havia sido atingido, pelas costas, por um golpe de facão do suspeito. A vítima havia se desentendido com o homem momentos antes.

Conforme o portal Juína News, o suspeito ainda puxou a vítima, a jogando contra o chão, e continuou desferindo golpes de facão contra ela. Uma equipe do Pronto Socorro da cidade foi chamada, mas Tizo, nome pelo qual Joceni também era conhecido, morreu ainda no local.

Ainda conforme o portal juinense, o suspeito pelo crime se chama “Valter” e possui passagem criminal por homicídio. Ele fugiu do local. Uma equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local para realizar os procedimentos cabíveis. Neste momento, a Polícia Civil investiga o crime.