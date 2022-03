Homem ‘desfila’ com cabeça de colega após decapitá-lo durante briga: “O que acontece com quem mexe comigo”

Do: Olhar Direto

Um homem de 29 anos, identificado como José Rafael dos Santos, foi morto a pauladas e, posteriormente, decapitado, após uma briga com um colega de trabalho, na madrugada desta segunda-feira (07), por volta das 02h20, em um alojamento na zona rural, próximo ao posto Maria e José, em Nova Mutum (242 quilômetros de Cuiabá).

Testemunhas disseram que a vítima estava bebendo com o suspeito, quando começaram a brigar. José então teria pego uma faca e ido para cima do suspeito.

O homem pegou um pedaço de pau e conseguiu atingir a cabeça de José. Mesmo com ele caído, ainda continuou as agressões, a ponto de desfigurar o rosto da vítima.

Ainda em fúria, o homem pegou um facão e cortou a cabeça de José. Depois disto, colocou o corpo em um carrinho de mão, pegou sua cabeça e saiu mostrando para os demais colegas do alojamento, dizendo: “Olha ai o que acontece com quem mexe comigo, eu mato mesmo”.

O acusado ainda tentou fugir da polícia, mas acabou preso. O facão utilizado para decapitar a vítima foi encontrado na pia da casa.

O Conselho Tutelar também esteve no local, devido ao filho do autor do crime ter 15 anos e estar sob responsabilidade dele.